https://static.news.ru/photo/baffeb46-cdff-11e9-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В посольстве России в Лондоне резко осудили заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о сравнении действий СССР в Польше с агрессией Третьего рейха.

Накануне британский политик заявил, что во время начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».

При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема, — приводит ТАСС заявление российской дипмиссии.

В российском посольстве отметили, что британские власти закрывали глаза на действия нацистов и саботировали предложения СССР о создании антигитлеровского альянса, в том числе для защиты Польши.

В Польше 1 сентября масштабно отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Варшава пригласила страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России. Такое решение в Совете Федерации назвали проявлением политической неблагодарности.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии. По его словам, такое решение приняла Москва, а Варшава не имела суверенного права воздействовать на него, сообщал News.ru.