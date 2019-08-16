Российское посольство вместе с властями Камеруна пытается выяснить, где находятся захваченные пиратами моряки с судна «Мармалайта».
Пока не удалось связаться с теми, кто захватил судно. Экипаж находится не на его борту, — сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Александр Фомин.
Как писал News.ru, ранее главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко рассказал, что захваченные пиратами российские моряки могут выйти на свободу в течение одного-двух месяцев. По его словам, всё зависит от успешности торгов.
Судно было атаковано в районе порта Дуала. Захватчиками могут быть нигерийские пираты. Россияне, пленённые пиратами, являются офицерами грузового судна «Мармалайта» — капитаном, старшим помощником и старшим механиком.