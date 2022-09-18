Посольство Китая обвинило Чехию в нарушении суверенитета Посольство КНР: визит делегации Чехии на Тайвань нарушает суверенитет Китая

Фото: Wikimedia

Визит делегации Чехии во главе с сенатором Йиржи Драгошем на Тайвань серьезно нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Такое заявление сделало посольство КНР в Чехии, текст опубликован на сайте диппредставительства. Там отмечается, что Пекин уже сделал Праге «серьезное представление».

Этот шаг является вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», серьезным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьезным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств, — говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что визит чешской делегации подрывает политическую основу двухсторонних отношений Китая и Чехии, в связи с чем Пекин уже сделал «серьезное представление» Праге.

МИД Тайваня ранее заявил, что делегация Чехии во главе с экс-президентом республиканской Академии наук и действующим сенатором Йиржи Драгошем прибудет на остров 18 сентября. В состав делегации войдут 14 человек, они пробудут на Тайване шесть дней. В ходе поездки предполагается встреча с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выступает против каких бы то ни было форм официальных контактов с Тайванем извне, так как это нарушает принцип «одного Китая» и посылает «неверные сигналы» сепаратистским силам острова.

Ранее стало известно, что власти Тайваня приняли решение не продлевать пробную программу безвизового режима для россиян. Отмечается, что программа действовала с 2018 года и включала в себя несколько стран, помимо России в список были включены Таиланд, Бруней и Филиппины. При этом причина, по которой Россию решили исключить, не приводилась.