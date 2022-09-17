Тайвань отменил безвизовый режим для россиян

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Власти Тайваня приняли решение не продлевать пробную программу безвизового режима для россиян, пишет издание Focus Taiwan. Отмечается, что программа действовала с 2018 года и включала в себя несколько стран, помимо России в список были включены Таиланд, Бруней и Филиппины. Журналисты при этом не привели причину, по которой Россию решили исключить.

Россия была частью пробной программы Министерства иностранных дел по безвизовому въезду гражданам из четырех стран, объявленной в 2018 году. С тех пор программа несколько раз продлевалась. Однако в последнем продлении Россия была исключена из программы, — сказано в публикации.

Внешнеполитическое ведомство острова отметило, что программа была направлена на развитие туризма и двусторонних торговых связей.

Ни одна страна в мире не может выступать судьей по вопросу территориальной принадлежности Тайваня, заявил ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава Китая подчеркнул, что страна выступает против тех, кто поддерживает независимость Тайваня, назвав их сепаратистами. Также в ходе выступления лидер Китая отметил, что страна высоко ценит позицию России по Тайваню.