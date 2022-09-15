Си Цзиньпин: Китай не потерпит вмешательства других стран в вопрос Тайваня

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Си Цзиньпин

Ни одна страна в мире не может выступать судьей по вопросу территориальной принадлежности Тайваня, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава Китая подчеркнул, что страна выступает против тех, кто поддерживает независимость Тайваня, назвав их сепаратистами, передает ТАСС.

Китай выступает решительно против сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня и внешнего вмешательства. Ни одна страна не имеет права выступать судьей по тайваньскому вопросу, — заявил Си Цзиньпин.

Также в ходе выступления лидер Китая отметил, что страна высоко ценит позицию России по Тайваню.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с лидером КНР Си Цзиньпином отметил, что Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченности китайской стороны на этот счет. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова подробно разъяснить свою позицию по этому вопросу.

Российский президент также указал, что по итогам года РФ и КНР побьют новый рекорд по объему товарооборота. По словам главы государства, в прошлом году товарооборот двух стран увеличился на 35% и превысил $140 млрд, а за первые семь месяцев текущего года вырос еще на 25%.