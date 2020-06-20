Посол РФ в США заявил об интересе Госдепа к идее саммита «ядерной пятёрки»

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в госдепартаменте США с интересом отнеслись к идее провести саммит ядерных держав, которую выдвинул президент РФ Владимир Путин в статье, посвящённой Второй мировой войне и её итогам.
Антонов в интервью ТАСС
Владимир Путин ранее
Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников. Путин предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения.
Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была
Как передавал NEWS.ru, предложение российского президента о саммите «ядерной пятёрки» поддержали в КНР.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен