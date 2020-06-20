Посол РФ в США заявил об интересе Госдепа к идее саммита «ядерной пятёрки»

https://static.news.ru/photo/853483fa-b314-11ea-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Штаб-квартира Государственного департамента США Фото: Ctac /CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в госдепартаменте США с интересом отнеслись к идее провести саммит ядерных держав, которую выдвинул президент РФ Владимир Путин в статье, посвящённой Второй мировой войне и её итогам.

Антонов в интервью ТАСС уточнил , что беседовал с одним из высокопоставленных сотрудников Госдепа. Американский чиновник сказал, что в тезисы президента России нужно «вчитаться, вдуматься», для чего требуется время. Тема саммита «ядерной пятёрки», затронутая Путиным в статье, особенно заинтересовала представителя Госдепартамента.

Владимир Путин ранее написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале, который первым опубликовал журнал National Interest, президент России указывает на попытки ревизии итогов конфликта, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников. Путин предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения.

Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была перепечатана «Российской газетой» и опубликована на сайте Кремля.

Как передавал NEWS.ru, предложение российского президента о саммите «ядерной пятёрки» поддержали в КНР.