Предложение Путина по «ядерной пятёрке» поддержали в Китае

https://static.news.ru/photo/380de10e-b213-11ea-94b5-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

Китай поддержал инициативу главы РФ Владимира Путина организовать встречу лидеров государств-постоянных членов Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Российский лидер предложил партнёрам по «ядерной пятёрке» провести переговоры в своей статье, посвящённой Второй мировой войне.

Китайская сторона поддерживает инициативу российской стороны по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности. Мы готовы поддерживать контакт с остальными постоянными членами СБ ООН по организации этой встречи, — цитирует дипломата РИА Новости.

Статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне вышла в журнале National Interest 18 июня 2020 года. Текст главы государства размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Политик рассказывает историю Второй мировой, а также объясняет причины её появления. Он ссылается на архивные данные.

В публикации глава государства отмечает, что Иосиф Сталин «не опозорил себя встречей с Гитлером». А причина ВОВ кроется в решениях, которые были приняты после Первой мировой войны.

Политик приурочил статью к 75-летию Победы. В материале повествуется о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают об этом.

Кроме того, глава России предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности.

Впервые о написании статьи Путин сказал на пресс-конференции в 2019 году. 14 июля Песков рассказал, что глава государства написал статью, в которой речь идёт о некоторых событиях Второй мировой войны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что важнейшим посылом в статье президента России Владимира Путина, опубликованной в американском журнале National Interest, стал призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников во Второй мировой войне для решения текущих мировых проблем. Об этом заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.