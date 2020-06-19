Аналитик назвал важнейший посыл статьи Путина в американском журнале

https://static.news.ru/photo/d252acba-b20c-11ea-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Встреча на Эльбе Фото: US Army Signal Corps photographer/Public Domain/commons.wikimedia.org

Важнейшим посылом в статье президента России Владимира Путина, опубликованной в американском журнале National Interest, стал призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников во Второй мировой войне для решения текущих мировых проблем. Об этом заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Он отметил, что сегодня, как и в прошлом, именно на больших странах лежит такая ответственность.

По мнению аналитика, повышенный интерес к событиям военного периода во многом обусловлен стремлением понять и преодолеть кризисные явления, которые сейчас есть в отношениях государств, ставших участниками событий 1930–1940-х годов.

К урокам истории обращаются тогда, когда современность, как кажется, не даёт удовлетворительных ответов на злободневные вопросы, — считает Бышок, чьи слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что история Второй мировой войны, а также предшествовавшие ей и последующие события многогранны и дают возможность для самых разных интерпретаций. Однако те могут служить как академическим, так и сиюминутным политическим целям, предупредил он.

В качестве примера аналитик привёл тенденцию обвинять СССР наряду с нацистской Германией в начале войны в Европе. Само по себе утверждение имеет право быть предметом спора историков. Однако его перенос на современность служит основанием называть нынешнюю Россию виновницей в существенно ухудшившихся отношениях со странами Запада, подчеркнул Бышок.

Статья Путина, по его словам, является попыткой как можно полнее ответить на такую обвинительную тенденцию.

Российский лидер пишет о том, что принципиально важными для послевоенного мира были именно международная кооперация и взаимные усилия стран-победительниц <...> к построению более безопасного будущего. Действительно, после 1945 года не происходило глобальных войн, — отметил Бышок.

Он также указал на то, что принципиальным итогом Второй мировой войны стало возрастание цены человеческой жизни, которая была признана выше любых политических или экономических интересов. Современным примером этого, считает эксперт, может служить реакция мирового сообщества на пандемию коронавируса.

Кроме того, заявил Бышок, Путин в своей статье напомнил про атмосферу взаимного недоверия между державами, которая стала одним из главных препятствий к созданию системы коллективной безопасности в Европе в канун Второй мировой войны. Это существенно затянуло процесс создания антигитлеровской коалиции. Похожий кризис доверия имеет место и сегодня, выразил уверенность эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Публикация появилась в американском журнале National Interest. В материале Путин говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась на страницах именно этого журнала, так как была задача опубликовать её в солидном издании, которое имеет умных читателей. National Interest издаётся экспертным Центром национальных интересов в Вашингтоне.