Российских граждан в аэропорту имени Бен Гуриона задерживают надолго и без причины, об этом рассказал посол в Израиле Анатолий Викторов.
По его словам, у россиян проверяют документы и телефоны в неприспособленных для длительного пребывания помещениях, в которых отсутствуют еда и вода. Также Викторов обратил внимание на большое количество отказов во въезде гражданам РФ, выполнившим все требования для пересечения границы — имеющим на счетах достаточную сумму денег, оплатившим путёвки и так далее,
В то же время посол отметил, что представители израильского МИДа отнеслись к ситуации с пониманием, что даёт надежду на решение проблем.
То есть убеждать не надо израильских коллег, они полностью разделяют наши подходы, разочарованность, опасения создавшейся ситуацией, — резюмировал дипломат.
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство иностранных дел России опубликовало предостережение для граждан РФ, которые выезжают за границу. По мнению ведомства, соотечественникам могут угрожать власти США.
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