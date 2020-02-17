https://static.news.ru/photo/763820ca-5219-11ea-8ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

Российских граждан в аэропорту имени Бен Гуриона задерживают надолго и без причины, об этом рассказал посол в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, у россиян проверяют документы и телефоны в неприспособленных для длительного пребывания помещениях, в которых отсутствуют еда и вода. Также Викторов обратил внимание на большое количество отказов во въезде гражданам РФ, выполнившим все требования для пересечения границы — имеющим на счетах достаточную сумму денег, оплатившим путёвки и так далее, передаёт телеканал «Звезда».

В то же время посол отметил, что представители израильского МИДа отнеслись к ситуации с пониманием, что даёт надежду на решение проблем.

То есть убеждать не надо израильских коллег, они полностью разделяют наши подходы, разочарованность, опасения создавшейся ситуацией, — резюмировал дипломат.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство иностранных дел России опубликовало предостережение для граждан РФ, которые выезжают за границу. По мнению ведомства, соотечественникам могут угрожать власти США.