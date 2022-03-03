Посол РФ: в Чехии притесняли россиян в учебных заведениях по нацпризнаку

В высших и средних учебных заведениях Чехии были зафиксированы случаи дискриминации россиян, при этом чешские власти высказывались против подобных случаев, сообщил посол РФ в Праге Александр Змеевский в эфире телеканала «Россия 24». В том числе он рассказал об одном отказе преподавателя учить русского студента.

К сожалению, были [такие случаи], в том числе в высших и средних учебных заведениях, — сказал он.

Глава дипмиссии отметил, что не располагает информацией о конкретных проявлениях притеснения, но уточнил, что в основном случаи были между учениками учебных заведений. И один эпизод произошёл с участием педагога, который отказался преподавать россиянину.

Были случаи между самими учениками. Был случай, когда преподаватель отказался преподавать студенту или студентке, я точно не знаю, в силу того, что она российская гражданка <...>. Премьер-министр Чехии [Петр] Фиала был вынужден высказаться против такой практики, его главный тезис был, что дети не должны страдать в этой ситуации, — добавил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Моcкалькова сообщила, что российских студентов начали исключать из некоторых европейcких вузов из-за ситуации на Украине. По её словам, подобные инциденты были зарегистрированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.

Она также добавила, что Минoбрнауки в оперативном режиме оказывает отчисленным «ребятам всю необхoдимую помощь и предоставляет места в российских вузaх».