Посол РФ: в Чехии притесняли россиян в учебных заведениях по нацпризнаку
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:29, 01 марта 2022
Александр ЗмеевскийФото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
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В высших и средних учебных заведениях Чехии были зафиксированы случаи дискриминации россиян, при этом чешские власти высказывались против подобных случаев, сообщил посол РФ в Праге Александр Змеевский в эфире телеканала «Россия 24». В том числе он рассказал об одном отказе преподавателя учить русского студента.
К сожалению, были [такие случаи], в том числе в высших и средних учебных заведениях, — сказал он.
Глава дипмиссии отметил, что не располагает информацией о конкретных проявлениях притеснения, но уточнил, что в основном случаи были между учениками учебных заведений. И один эпизод произошёл с участием педагога, который отказался преподавать россиянину.
Были случаи между самими учениками. Был случай, когда преподаватель отказался преподавать студенту или студентке, я точно не знаю, в силу того, что она российская гражданка <...>. Премьер-министр Чехии [Петр] Фиала был вынужден высказаться против такой практики, его главный тезис был, что дети не должны страдать в этой ситуации, — добавил он.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Моcкалькова сообщила, что российских студентов начали исключать из некоторых европейcких вузов из-за ситуации на Украине. По её словам, подобные инциденты были зарегистрированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.
Она также добавила, что Минoбрнауки в оперативном режиме оказывает отчисленным «ребятам всю необхoдимую помощь и предоставляет места в российских вузaх».