Посол РФ рассказал о случаях дискриминации россиян в британских школах

Из-за ситуации вокруг Украины в британских школах и университетах происходят случаи дискриминации российских учеников и студентов, рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в парламенте Соединённого Королевства звучат призывы выслать всех россиян. Несмотря на поступающие угрозы, российское посольство в Лондоне работает в штатном режиме.

Что касается граждан, то мы отмечаем попытки дискриминации, они действительно есть в школах, в институтах. Я бы не сказал, что они имеют массовый характер, — заявил Келин.

Он отметил, что разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией возможен. В этом случае оба посольства будут вынуждены покинуть Москву и Лондон. Посол добавил, что в Лондоне отменяются все его публичные выступления.

Ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский рассказал, что в высших и средних учебных заведениях Чехии были зафиксированы случаи дискриминации россиян, при этом чешские власти высказывались против подобных случаев. В том числе он рассказал об одном отказе преподавателя учить русского студента.

Также NEWS.ru поговорил с выходцами из России, живущими в европейских странах, чтобы из первых уст узнать, подвергаются ли они дискриминации.