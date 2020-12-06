Посол РФ ответил на нежелание других стран признавать выборы в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/8afb3840-37d7-11eb-afd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров прокомментировал отказ некоторых стран признавать выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы.

Заявления представителей правительств ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле — свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза, — цитирует дипломата РИА Новости.

Выборы в законодательный орган Боливарианской Республики проходят 6 декабря. На места в нём претендуют свыше ста политических партий и объединений. Оппозиционный блок, в состав которого входит партия бывшего спикера Хуана Гуайдо, от участия в этой борьбе отказался.

Президент страны Николас Мадуро несколько дней назад заявил, что подаст в отставку, если оппозиция победит на выборах в парламент.

Ранее NEWS.ru писал, что выборы помогут Мадуро покончить с Гуайдо, объявившим себя «народным президентом». В оппозиции появляются чёткие признаки раскола, сторонники Гуайдо сомневаются в его будущем. Один из известных критиков Мадуро Энрике Каприлес порвал со многими оппозиционными политиками ещё в сентябре и раскритиковал Гуайдо за «онлайн-игры с правительством».