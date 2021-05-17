Посол Палестины выступил против двусторонних переговоров с Израилем

https://static.news.ru/photo/95b3a908-b71f-11eb-9869-96000091f725_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Палестина не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем, если единственным посредником будет США. Об этом телеканалу РБК заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.

Мы не вернёмся к двусторонним переговорам с Израилем, где США является единственным посредником, — заявил дипломат.

По его словам, во время нахождения у власти в США Барака Обамы переговоры длились девять месяцев, но в конце было официально заявлено, что они провалились, поскольку со стороны Израиля продолжалось расширение поселений. Нофаль подчеркнул, что Палестина выступает за участие в переговорах квартета по международному урегулированию: Евросоюз, ООН, Россия и США.

Очередной виток конфликта между Израилем и Палестиной произошёл после решения властей Иерусалима выселить из своих домов несколько арабских семей. Мирные жители вышли на акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Пострадали более 200 человек. 10 мая движение ХАМАС начало обстреливать израильские города. После этого Израиль ответил ракетными ударами. В течение нескольких дней в результате обстрелов погибли семь граждан Израиля, 200 человек были ранены. Палестинская сторона сообщает о более 700 погибших и более 1000 раненых.

Ранее стало известно, что Палестина хочет подать иск в Международный суд после ударов Израиля по зданию СМИ в Газе. Атака произошла 15 мая. В здании располагались офисы таких международных изданий и агентств, как Al-Jazeera и Associated Press. При этом Израиль сообщил, что сооружение использовалось в военных целях.