Посол ответил на вопрос о сроках отъезда Ким Чен Ына из России Посол Мацегора: дата отъезда Ким Чен Ына из России неизвестна

Фото: МО РФ

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию продолжается, сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора. По его словам, пока неизвестно, когда политик покинет страну.

Он (визит. — NEWS.ru.) еще не закончился. <...> Да, он продолжается, он еще не закончился. <...> Еще пока неизвестно, когда он уезжает, — сказал Мацегора.

Он отметил, что для Ким Чен Ына подготовлена насыщенная программа.

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции.

Ранее Ким Чен Ын приехал в Приморский край. Его бронепоезд прибыл на станцию Артем-Приморский-1. Северокорейского политика поприветствовали глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон и 40 учеников городской школы.