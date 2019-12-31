https://static.news.ru/photo/0e330828-2bf4-11ea-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston Brito/dpa/Global Look Press

Объявленная в Боливии персоной нон грата посол Мексики Мария Тереза Меркадо покинула столицу страны Ла-Пас утром во вторник, 31 декабря.

Об этом изданию El Tiempo сообщили боливийские правоохранители. Меркадо уехала в аэропорт в сопровождении сотрудников посольства и вылетела в Мехико примерно в 7:50 по местному времени (14:50 по Москве).

Президент Боливии Жанин Аньес объявила о том, что посол Мексики и ещё ряд дипломатов должны покинуть страну днём ранее. Временное правительство в Ла-Пасе вступило в конфронтацию с Мехико после того, как глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг, 26 декабря, заявил, что его страна будет жаловаться в международные судебные органы на действия боливийских правоохранителей. Последние выставили оцепление вокруг посольства Мексики, на территории которого скрылось несколько экс-министров Боливии. Новое временное правительство в Ла-Пасе обвиняет их в подстрекательстве к мятежу и в терроризме и санкционировало их арест.

Как ранее сообщал NEWS.ru, временное правительство Боливии приняло решение войти в состав так называемой Группы Лимы для помощи в урегулировании кризиса в Венесуэле.