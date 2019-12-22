https://static.news.ru/photo/75f3b058-24f0-11ea-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meagan Hancock/Xinhua/Global Look Press

Временное правительство Боливии приняло решение присоединиться к Группе Лимы для помощи в урегулировании кризиса в Венесуэле, сообщили в МИДе республики.

Группа Лимы, в которую уже входят Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Гайана и Сент-Люсия, подписала декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Группа Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Ранее NEWS.ru писал, что Группа Лимы осудила власти Венесуэлы за гибель офицера Боливарианских ВС.