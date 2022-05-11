Посол ЛНР назвал условие мира в Донбассе Посол ЛНР Мирошник заявил, что мир в Донбассе невозможен без ликвидации киевского режима

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Достижение мира в Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник, слова которого приводит РИА Новости. Он отметил, что сейчас Украина не принимает самостоятельных решений, находясь под контролем коллективного Запада.

К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно, — сказал Мирошник.

Он добавил, что ДНР и ЛНР «смогут чувствовать себя спокойно» только при полной демилитаризации Украины и отсутствии у неё возможности нанести удар. По его словам, страна должна вернуться к состоянию «нормального адекватного государства, а не военной игрушки в руках иностранных режимов».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги подчеркнул, что если бы была возможность разрешить конфликт на Украине мирным путём, Россия бы непременно ею воспользовалась. По словам главы государства, такого шанса Москве не предоставили.