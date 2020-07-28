Посол Латвии высказался за назначение Россией постпреда при НАТО

https://static.news.ru/photo/561a3402-d0ab-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

России следует вновь назначить постоянного представителя при НАТО, поскольку существующих каналов связи недостаточно, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Я думаю, когда постпред будет назначен, руководство Альянса его примет. Мяч на стороне России. Ей нужно направить постпреда, который будет иметь возможность взаимодействовать с коллегами в Брюсселе. <...> Сейчас командир объединённых войск НАТО имеет прямой контакт и время от времени встречается с начальником Генштаба России. Это хорошо, так как помогает избегать сюрпризов. Но я лично думаю, что этого мало и было бы полезно, если бы Россия направила своего постпреда в НАТО, — сказал Риекстиньш в интервью NEWS.ru.

Посол добавил, что между Россией и НАТО есть разногласия по вопросу проведения учений. По его словам, Альянс заранее публично информирует о своих планах, чтобы они не стали сюрпризом для России. При этом в НАТО не видят встречной прозрачности.

Мы не декларировали Россию как непосредственную военную угрозу, но видим некоторые риски, связанные с проводимой Россией политикой. Речь не только об Украине и аннексии Крыма, но и об очень агрессивной публичной риторике, незапланированных масштабных учениях вблизи наших рубежей. И мы, и НАТО в целом призывали Россию к более прозрачной политике в отношении учений, — заключил Риекстиньш.

Как писал NEWS.ru, посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что Североатлантический альянс вряд ли пойдёт на нарушение основополагающего акта Россия — НАТО из-за вывода части американского военного контингента из Германии и возможной передислокации в Польшу.

Полностью интервью посла Латвии в России будет опубликовано на сайте NEWS.ru.