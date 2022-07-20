Посол Китая заявил, что Пекин ищет доверия и уважения в отношениях с США

Фото: imagebroker/Guenter Fischer/Global Look Press

Китайский посол в США Цинь Ган заявил, что власти его страны хотят построить с американцами доверительные и уважительные отношения, но это не означает, что Китай изменит свою внешнюю политику или согласится на вмешательство Вашингтона во внутренние дела Китая. Дипломат выступил на форуме по безопасности Аспенского института в американском Колорадо и признался, что КНР пытается снизить вероятность непонимания и ошибок, пишет ТАСС.

Мы хотим выстроить доверие, уважение, снизить вероятность непонимания и ошибок в расчетах. Моя задача заключается в том, чтобы на основе важного взаимного понимания между Си Цзиньпином и Джо Байденом обеспечить, чтобы отношения между США и Китаем были управляемыми и конструктивными, — сказал Цинь Ган.

Он подчеркнул, что Китай не хочет новой холодной войны, потому что в ней не будет победителей, только проигравшие.

Китайские аналитики при этом бьют тревогу и предупреждают об ужасающих последствиях визита спикера конгресса США Нэнси Пэлоси на Тайвань, который должен состояться в августе. Эксперты уверены, что эта стратегическая провокация приведет к военному конфликту между странами. Также Китай может начать полномасштабное наступление на Тайвань. Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян объяснил, что администрация Байдена явно недооценивает решимость Китая по этому вопросу.