Посол Грузии в ЕС, Бельгии и Люксембурге подала в отставку

https://static.news.ru/photo/a0a83a6a-8a4a-11eb-87e8-96000091f725_660.jpg Фото: civil.ge

Посол Грузии в ЕС, Бельгии и Люксембурге Натали Сабанадзе подала заявление об отставке. Об этом она рассказала в своём Facebook-аккаунте.

Через несколько месяцев исполнится восемь лет, как я представляю Грузию в Брюсселе и руковожу нашей миссией в Евросоюзе. Это было для меня большой ответственностью и честью. <...> Сегодня настало время перевернуть эту страницу. Я приняла решение написать заявление об отставке, — написала Сабанадзе.

Она отметила, что её заявление уже подписал министр иностранных дел страны. Дипломат также добавила, что членство Грузии в ЕС является целью, за которую она будет бороться.

Сабанадзе сказала, что членство страны в Евросоюзе является не панацеей, но единственным путём для сохранения свободы и чести граждан государства. Кто же придёт на смену подавшему в отставку послу, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиция Грузии проведёт масштабную акцию протеста, если власти страны не назначат досрочные выборы в парламент, заявила одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе. Кроме того, правящая партия должна освободить политических заключённых, в том числе обвинённого в организации группового насилия за попытку прорваться в парламент в 2019 году экс-депутата Никанора Мелию.