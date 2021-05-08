Посол Чехии в России посетит парад Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/d8255836-b08f-11eb-b8a5-96000091f725_660.jpg Витезслав Пивонька Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол Чехии в России Витезслав Пивонько намерен посетить парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает издание Aktuáln.cz со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Чехии Михала Дудаша.

Как уточнили в дипведомстве, чешский дипломат собирается отдать дань уважения ветеранам, которые сражались в том числе за освобождение Чехословакии от нацистов.

Участие посла в завтрашнем мероприятии, посвящённом Второй мировой войне, происходит только и только с целью выражения уважения к этому историческому событию, — отметили в МИД.

Министр иностранных дел республики Якуб Кулганек заявил о необходимости отказаться от политизации исторического события в свете дипломатического скандала, подчеркнув, что нужно в любых обстоятельствах чтить память военных-освободителей. Решение посла посетить парад Победы раскритиковал депутат Ян Липавский. Он назвал намерения Пивонько «скандальными».

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш обратился к партнёрам по ЕС с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за произошедших в 2014 году взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Премьер-министр полагает, что страны Евросоюза таким образом проявят солидарность с Прагой.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Кроме того, российские власти отвергли обвинения Чехии по поводу взрывов. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что правительство Чехии стало заложником политики США в отношениях с Россией.