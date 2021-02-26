Посол Британии в КНДР сочувствует дипломатам, остающимся в стране

https://static.news.ru/photo/6ca42db2-7836-11eb-bd8c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Британский посол в Северной Корее Колин Крукс выразил сочувствие дипломатам, которые остаются в стране после закрытия границ из-за распространения коронавируса.

Отправляю мысли и наилучшие пожелания друзьям и коллегам, которые по-прежнему в Пхеньяне, — написал он в Twitter.

Он отметил, что сотрудники британского посольства выехали из КНДР в мае 2020 года. Дипломат выразил надежду, что в ближайшее время въезд и выезд из страны будет проще и британцы смогут вернуться в диппредставительство.

Sending thoughts and best wishes to friends and colleagues still in #Pyongyang . #BritishEmbassy staff left #NorthKorea last May. Hope itâs possible to leave, and enter, #DPRK by more conventional means soon, so we can return! https://t.co/8H78xrqz2e — Colin Crooks (@ColinCrooks1) February 26, 2021

Так он прокомментировал видеозапись, на которой российские дипломаты покидают Северную Корею на дрезине.

Ранее российский МИД распространил фото и видео возвращения восьмерых дипломатов с семьями из КНДР домой. Те разместили детей и вещи на несамоходной дрезине. Единственным мужчиной в группе оказался третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самым юным членом группы — его трёхлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать самодельную конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственным участком был мост через реку Туманную.

На российской территории россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся соотечественников в аэропорт, а оттуда дипломаты с семьями прилетели в столицу, писал NEWS.ru.