Катастрофические последствия землетрясения в Турции сняли со спутника Maxar опубликовала снимки последствий землетрясения в Турции со спутника

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция, центр Хатая с разрушенными зданиями после землетрясения

Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции. На кадрах можно увидеть повреждения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хатая, обрушившиеся дома в городе Антакья и разрушенные стихией зернохранилища в Кырыкхане и Нурдагы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которые затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 18 342. Пострадали 72 424 человека.

Главный координатор одной из крупнейших турецких гуманитарных организаций IHH в провинции Хатай Биляль Кайя оценил ущерб от землетрясений в $4 млрд. По его словам, только в городе Искендерун разрушено 200 зданий. Кроме того, как отметил эксперт, необходимо отстроить заново три тысячи квартир только в этом городе. По словам Кайя, в будущем размер ущерба, скорее всего, будет оценен в несколько раз больше озвученных цифр.