Посла Украины возмутила статья австрийской газеты о Донбассе

https://static.news.ru/photo/d9751336-9774-11eb-8c1b-96000091f725_660.jpg Александр Щерба Фото: Александр Щерба/facebook.com

Посол Украины в Австрии Александр Щерба раскритиковал статью в местной газете, журналисты которой назвали конфликт в Донбассе «гражданской войной».

Материал, возмутивший украинского посла, был опубликован изданием Der Standard.

Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война», или у вас разрешена только одна точка зрения? — написал Щерба в своём Twitter, приложив скриншот статьи.

Der Standard 6 апреля разместила материал под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся в качестве цитаты украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», — говорится в статье.

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский сообщил, что за период перемирия в Донбассе погибли около трёх десятков украинских военных.