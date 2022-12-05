Посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады

Фото: RogerRockcliffe/CC BY-SA 4.0

Олег Степанов

Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в Министерство иностранных дел в Канаде, сообщил сам дипломат в беседе с ТАСС. Встреча назначена на 16:00 по местному времени (00:30 6 декабря по московскому времени). Причины вызова не называются.

Вызывают снова сегодня в МИД Канады к 16:00, — рассказал российский посол.

28 ноября Степанова уже вызывали в МИД Канады в связи с публикациями российского посольства в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в Оттаве сочли атакой на «канадские ценности — принятие и толерантность».

По словам посла, он дал развернутый ответ, а также назвал критику западных стран вмешательством во внутренние дела России и попыткой «повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве». Дипломат напомнил, что посольство Канады в Москве вывешивало радужные флаги, что Россия уже само по себе считает нарушением Венской конвенции о дипотношениях и проявлением неуважения к обычаям и традициям страны.

Дипломат отметил, что российская сторона «не идет и не насаживает» свои традиции, поэтому требует от коллективного Запада, чтобы они тоже «со своими псевдоценностями не приходили». Тогда, отметил российский посол, страны будут жить дружно и каждый в своей стране будет реализовывать свою жизнь по своим предпочтениям и принципам.