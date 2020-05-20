Порошенко в суде ответит за госизмену

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Курортная индустрия Кипра будет готова к приёму туристов с 15 июня. Решение об открытии курортов должен принять кабинет министров, который будет учитывать рекомендации экспертов, а также министерств здравоохранения и транспорта.

Об этом заявил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей республики Андреас Киприану, сообщает ТАСС. По его словам, Кипр будет продвигаться как безопасное направление в условиях распространения...