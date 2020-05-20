Порошенко в суде ответит за госизмену

Публикация компромата на пятого президента Украины Петра Порошенко позволила Офису генерального прокурора страны открыть уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.
Обвинение строится на аудиозаписях якобы разговоров Порошенко с бывшими вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарём Джоном Керри. Их обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Офис генпрокурора внёс сведения в Единый реестр досудебных расследований по «плёнкам Деркача», — сообщает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также Керри просил Порошенко заменить генерального прокурора Виктора Шокина, так как этот вопрос беспокоил Байдена.