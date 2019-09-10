https://static.news.ru/photo/cb1c694e-d3a1-11e9-99e8-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Адвокат политика Игорь Головань отметил, что ГБР по какой-то причине не учитывает календарь пленарных заседаний Рады. Юрист подчеркнул, что работа парламента является уважительной причиной для неявки на допрос, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Сегодня мы подали собственноручные показания Петра Алексеевича Порошенко в том производстве, в котором он вызывался, — сказал Головань, не уточнив, о каком деле идёт речь.

В прошлый раз Порошенко не явился на допрос, так как ему несвоевременно вручили повестку. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что готов требовать ареста экс-главы государства в случае такой необходимости, писал News.ru.