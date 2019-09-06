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Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань телеканалу « Прямой ». По его словам, у бывшего украинского лидера, а ныне депутата Верховной рады есть на то уважительная причина. Головань заявил, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства.

Это является уважительной причиной для неявки, — подчеркнул он.

По словам адвоката, темой допроса было бы дело о вмешательстве в работу судов при принятии решения о незаконности приватизации Приватбанка, в котором экс-президента могут допросить как свидетеля, передаёт ТАСС .

Обвиняемым Порошенко проходит сразу в нескольких делах: о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, легализации преступных доходов и незаконном назначении кабинета министров в 2016 году.

Ранее News.ru писал о том, что Государственное бюро расследований Украины направило бывшему президенту Петру Порошенко пять повесток на допросы в качестве свидетеля по делу о вмешательстве в работу судей.