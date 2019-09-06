Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань телеканалу «
Это является уважительной причиной для неявки, — подчеркнул он.
По словам адвоката, темой допроса было бы дело о вмешательстве в работу судов при принятии решения о незаконности приватизации Приватбанка, в котором экс-президента могут допросить как свидетеля, передаёт
Обвиняемым Порошенко проходит сразу в нескольких делах: о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, легализации преступных доходов и незаконном назначении кабинета министров в 2016 году.
Ранее News.ru писал о том, что Государственное бюро расследований Украины направило бывшему президенту Петру Порошенко пять повесток на допросы в качестве свидетеля по делу о вмешательстве в работу судей.