https://static.news.ru/photo/304c9314-d30e-11e9-9075-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в случае необходимости готов требовать ареста бывшего президента страны Петра Порошенко. По его словам, неприкасаемых для него нет.

Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так — рука не дрогнет, — цитирует его « Лента.ру ».

Он добавил также, что будет требовать от Верховной рады снятия неприкосновенности с нескольких депутатов до вступления в силу соответствующего закона. По его словам, уголовные дела могут коснуться и депутатов от президентской партии «Слуга народа».

Порошенко проходит сразу в нескольких делах: о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, легализации преступных доходов и незаконном назначении кабинета министров в 2016 году.

Ранее News.ru писал о том, что Государственное бюро расследований Украины направило бывшему президенту Петру Порошенко пять повесток на допросы в качестве свидетеля по делу о вмешательстве в работу судей.