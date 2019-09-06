Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в Китае, прослушала гимны обеих стран сидя. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал, когда заиграл гимн его государства.

Официальная церемония приветствия традиционно прошла в самом центре Пекина — на площади перед Домом народных собраний при жаре почти в 30 градусов. Ангела Меркель приехала сюда в кортеже знаменитых автомобилей...