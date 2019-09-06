Государственное бюро расследований Украины направило бывшему президенту Петру Порошенко пять повесток на допросы в качестве свидетеля по делу о вмешательстве в работу судей.
По состоянию на сейчас есть повестки на допрос Петра Порошенко в уголовных делах Государственного бюро расследований на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября, — заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
Как ранее писал News.ru, Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Причиной стала работа в Верховной раде. Об этом сказано в заявлении, которое принёс его адвокат.