Порошенко с женой и сыном сняли на отдыхе в ресторане Лондона

Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

Украинский телеканал показал видео отдыха бывшего президента Украины Петра Порошенко в ресторане отеля Лондона. Экс-главу государства в обществе жены и сына сняла корреспондент «ТСН», когда «случайно встретила» политика в столичном британском отеле.

В сюжете также говорится о том, что жена политика Марина Порошенко пыталась отобрать у журналистки телефон, на который она снимала видео. Дата съёмки не сообщается, но некоторые СМИ утверждают, что видео снято 29 июня.

В начале июня в сети появилось видео с разгуливающим по Лондону Порошенко, который сумел выехать из страны под предлогом участия в саммите в Роттердаме. На кадрах, распространенных в интернете, видно, как бывший лидер спокойно прогуливается по улицам британской столицы в сопровождении неизвестной девушки.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко смог покинуть страну с третьей попытки 30 мая. Он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему выезд из страны и указал, что у него есть законные основания покинуть территорию Украины.