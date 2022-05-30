Порошенко с третьей попытки удалось выбраться с Украины

Петр Порошенко / Фото PresidentPoroshenko/t.me

Экс-президенту Украины Петру Порошенко с третьей попытки удалось покинуть территорию страны, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Депутат Верховной рады Виктория Сюмар подтвердила, что Порошенко уже добрался до Польши.

5-й президент Украины Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей, — сообщили в издании.

Ранее Порошенко обратился к украинскому главе Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему выезд из страны. Он указал, что у него есть законные основания покинуть территорию Украины. По словам Порошенко, у него имеется официальное приглашение от президента Европейской народной партии (ЕНП) Дональда Туска, а также оформленная командировка, которую подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее экс-президенту дважды за сутки не дали покинуть Украину. 28 мая машину бывшего лидера страны остановили сотрудники патрульной службы на пропускном пункте «Рава-Русская». В партии Порошенко заявили, что сотрудники патруля говорили о «поддельном или отменённом распоряжении».