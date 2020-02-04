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Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков не признал обвинения, которые ему предъявила прокуратура Нидерландов по делу о крушении Boeing 777 MH17 в Донбассе.

Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне, — заявил Стрелков журналистам «Интерфакса». Он подчеркнул, что не стал бы давать показания по этому...