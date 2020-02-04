Бывший президент Украины Пётр Порошенко передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины записи разговоров, вероятно, с участием экс-главы ГБР Романа Трубы.
Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, — цитирует агентство «Украинские новости» материалы суда.
Ранее партия «Европейская солидарность» потребовала возбудить уголовное дело в отношении Романа Трубы.
В заявлении утверждается, что отставка была проведена с нарушением конституции, так как согласно вердикту КС от 16 декабря 2019 года, президент не обладает правом назначать руководство бюро, поскольку подчинение ГБР и НАБУ главе государства создаёт угрозу независимости этих органов.
Труба был уволен с должности директора ГБР. Соответствующий указ 27 декабря подписал президент страны Владимир Зеленский, писал NEWS.ru.
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