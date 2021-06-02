Порошенко попросил организовать встречу Байдена и Зеленского

Бывший президент Украины Пётр Порошенко встретился в Киеве с делегацией сенаторов из США. Он попросил у них организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом, до встречи последнего с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко.
Моей первой просьбой было – важно, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена-Путина в Женеве. <...> Не может судьба Украины обсуждаться без её участия, — заявил экс-президент Украины журналистам.