 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Порошенко попросил организовать встречу Байдена и Зеленского

18:11, 02 июня 2021
Пётр Порошенко Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко встретился в Киеве с делегацией сенаторов из США. Он попросил у них организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом, до встречи последнего с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко.

Моей первой просьбой было – важно, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена-Путина в Женеве. <...> Не может судьба Украины обсуждаться без её участия, — заявил экс-президент Украины журналистам.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео