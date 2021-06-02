Порошенко попросил организовать встречу Байдена и Зеленского

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление первого вице-премьера страны и главы МВД Чехии Яна Гамачека о срочном вывозе чешских разведчиков из России. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек публично сказал, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России, — заявила Захарова....