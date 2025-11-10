Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 12:21

Попытка Пакистана вывезти из России технологии С-400 провалилась

ET: спецслужбы РФ пресекли попытку Пакистана вывезти из страны технологии С-400

ЗРК С-400 ЗРК С-400 Фото: МО РФ

Российские спецслужбы пресекли попытку Пакистана нелегально вывезти из страны технологии, связанные с системой ПВО С-400, пишет The Economic Times (ET). Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что Москва раскрыла шпионскую сеть. Предположительно, ею руководила межведомственная разведка Пакистана.

Стало известно, что эта сеть пыталась контрабандой вывезти из России технологии систем ПВО. В ходе контрразведывательной операции в Санкт-Петербурге сотрудники задержали гражданина России. Он пытался вывезти документы, используемые для разработки военных вертолетных технологий и систем ПВО, а также другую информацию о военно-транспортных вертолетах.

Авторы материала отмечают, что системы С-400, стоящие на вооружении ВВС Индии, сыграли решающую роль в военной операции «Синдур». В ходе этой операции Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. По данным издания, Нью-Дели планирует приобрести еще пять таких российских систем.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф подтвердил готовность страны начать «открытую войну» с Афганистаном. По его словам, Исламабад все еще рассчитывает на мирное урегулирование.

Пакистан
технологии
С-400
Россия
