Помощник Зеленского отреагировал на вопрос об офшорном скандале

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг студии «Квартал 95». Шефиру, создававшему студию вместе с Зеленским, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24» был задан вопрос, не хочет ли украинский президент перевести на Украину деньги с офшорных счетов и заплатить с них налоги.

Студия «Квартал 95» является одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе. Больше мне комментировать нечего, — заявил в ответ Шефир.

Речь идёт о международном журналистском расследовании, в результате которого выяснилось, что у Зеленского есть офшорные счета. Украинский лидер подтвердил их наличие, но заявил, что они никогда не использовались для отмывания денег.

В свою очередь журналисты издания «Следствие.Инфо» опубликовали фильм об офшорах Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках «Досье Пандоры». Согласно этой информации, Зеленский с братьями Шефир зарегистрировал в офшорах компанию, владельцем которой является начальник СБУ Иван Баканов.

В фильме говорится, что офшорные компании собственников студии «Квартал 95» использовались для приобретения трёх квартир в Лондоне.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры владели сетью связанных с их бизнесом офшорных компаний, размещённых на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на данные «Досье Пандоры».