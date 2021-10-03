Расследователи рассказали об офшорах Зеленского и его партнёров

Президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры владели сетью связанных с их бизнесом офшорных компаний, размещённых на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на данные «досье Пандоры».

По имеющимся данным, с помощью этих офшоров, в частности, на двух партнёров нынешнего украинского лидера было куплено дорогое имущество в Лондоне.

По данным досье, Зеленский с партнёрами по телекомпании «Квартал 95» имели сеть офшоров как минимум с 2012 года. Именно тогда компания начала на регулярной основе выпускать контент для телеканалов, принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран.

До этого крупнейшим случаем утечки подобного рода документов был «Панамский архив». В нём были перечислены 4197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Общая сумма финансовых операций офшоров составила более 5 млрд рублей.