Помощник главы Чечни заявил о гибели семи наёмников из США в Рубежном

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На территории завода «Краситель» в городе Рубежное погибли 7 наёмников из США, об этом рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Ранее появилась информация, что в Донбассе был ликвидирован уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк, которого считали представителем американских спецслужб.

Паспорт гражданин США Джозеф Уорд Кларк находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс — NEWS.ru.), документы и свое вооружение, — рассказал Алаудинов.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские военнослужащие при отступлении заминировали химический завод «Заря», расположенный в городе Рубежное. В ведомстве отметили, что подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв. На складе предприятия находилось около 49 тонн взрывчатки.

В начале мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Рубежного и оказании гуманитарной помощи его жителям.