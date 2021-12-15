Помощница госсекретаря США прибыла в МИД России

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в Министерство иностранных дел России. В ведомстве она встретится на переговорах с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо этого, в МИД РФ вместе с Донфрид прибыл посол США в России Джон Салливан. Сам же Рябков в разговоре с журналистами выразил надежду, что Вашингтон проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. С российской стороны будут представлены логика и конкретика идеи о гарантиях.

Кроме того, предполагается, что Донфрид намерена встретиться с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Повесткой переговоров может стать ситуация на Украине и пути разрешения конфликта мирным путём.

Ранее стало известно, что помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря. После визитов она проведёт в Брюсселе консультации с союзниками и партнёрами по Евросоюзу.