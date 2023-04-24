Пользователи Сети возмутились интервью с бойцом ВСУ из-за одной детали Пользователи Twitter накинулись на Reuters за интервью с бойцом ВСУ с позывным Адольф

Фото: Министерства обороны Украины

Пользователи Twitter выразили возмущение из-за сюжета Reuters, в котором журналисты взяли интервью у солдата ВСУ с позывным Адольф. Агентство опубликовало ролик с тренировочной базы украинской бригады в Харьковской области 21 апреля, на следующий день после дня рождения Адольфа Гитлера, чем и вызвало гневные отклики в свой адрес.

И они, вероятно, выбрали солдата, чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам, — предположил один из пользователей.

Другие также возмущались и шутили только из имени респондента Reuters: «Типичное украинское имя Адольф», «Он просто случайно выбрал имя Адольф», «Предполагаю, что он большой поклонник джазовой музыки, потому что его позывной — дань уважения Адольфу Саксу, изобретателю саксофона», «Это интересное имя, он рассказал вам еще какие-нибудь подробности о том, почему он его выбрал?».

Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зеленый свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности? — задался вопросами еще один пользователь.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на статью в издании Die Welt, в которой журналисты прямо призвали украинского лидера Владимира Зеленского не повторять ошибок Адольфа Гитлера. Украина будет разгромлена так же, как нацистская Германия под Сталинградом в ходе Второй мировой войны, подчеркнул Медведев. При этом он назвал Зеленского «мелким бандеровцем». Даже не фельдмаршал Паулюс, добавил он.