https://static.news.ru/photo/a0d0afc0-3f43-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Махмуд Аббас Фото: Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи социальной сети Facebook отреагировали на помощь президента России Владимира Путина палестинскому офицеру, у которого в карауле упала фуражка. Глава государства поднял головной убор, водрузил его на голову стоявшего рядом военного и показал ему большой палец.

Граждане Палестины высоко оценили жест российского лидера во время его визита в Вифлеем.

Видеозапись с поднятием Путиным фуражки офицера на своей странице в соцсетях опубликовал личный фотограф президента страны Маххамад Атик. Автор подписал публикацию, отметив, что таким образом национальный лидер РФ проявил своё уважение к палестинской гвардии.

Другие пользователи в комментариях под постом поддержали точку зрения фотографа.

С уважением и признательностью, добро пожаловать, дорогой гость президент Путин, — написал гражданин Палестины под записью Атика в Facebook.

Другие комментаторы желали президенту России здоровья. Они также выражали свою признательность и уважение лидеру РФ.

Путин посетил Палестину 23 января. Там он встретился со своим коллегой Махмудом Аббасом и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее NEWS.ru писал: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи лидеров Израиля и Палестины во время празднования Дня Победы в Москве в мае 2020 года не обсуждалась.