https://static.news.ru/photo/2580b9a0-3e9e-11ea-8baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yousef Masoud/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи лидеров Израиля и Палестины во время празднования Дня Победы в Москве в мае 2020 года не обсуждалась.

Эта тема не обсуждалась. Сейчас наши палестинские коллеги и друзья ожидают опубликования очередного этапа так называемой большой сделки по Ближнему Востоку. Они не хотели бы увидеть чего-то, что может навредить ближневосточным делам, поэтому сейчас весьма ответственный момент, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке будет обнародован до встречи американского лидера с главой Израиля Биньямином Нетаньяху, намеченной на 28 января.