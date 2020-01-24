Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи лидеров Израиля и Палестины во время празднования Дня Победы в Москве в мае 2020 года не обсуждалась.
Эта тема не обсуждалась. Сейчас наши палестинские коллеги и друзья ожидают опубликования очередного этапа так называемой большой сделки по Ближнему Востоку. Они не хотели бы увидеть чего-то, что может навредить ближневосточным делам, поэтому сейчас весьма ответственный момент, — цитирует Пескова ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке будет обнародован до встречи американского лидера с главой Израиля Биньямином Нетаньяху, намеченной на 28 января.
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