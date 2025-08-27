День знаний — 2025
27 августа 2025 в 02:25

Полянский заявил, что РФ недовольна расследованием по «Северным потокам»

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, оно движется в неверном направлении.

Мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы все поняли, что международное расследование этого дела очень важно. Это важно не только для России, не только для Германии, но и для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций, – подчеркнул он.

Полянский призвал ФРГ не замалчивать правду и предоставить все возможные сведения по вопросу. Нельзя допустить, чтобы обвинения начали смещаться в сторону «козлов отпущения», добавил он.

Ранее газета Il Fatto Quotidiano написала, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», был оставлен судом под стражей из-за угрозы бегства. По информации издания, суд счел эту меру пресечения единственно возможной.

До этого каирский исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS выразил мнение, что новое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» связано с планом западных стран по смене власти на Украине. Он предположил, что истинной целью является устранение президента Украины Владимира Зеленского с поста президента страны.

Дмитрий Полянский
Северный поток
подрывы
Россия
