Полянский: Запад не смог изолировать Россию в ООН с помощью Зеленского

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что западные страны хотели продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат отметил, что российскую «логику» в этом вопросе поддержали многие крупные развивающиеся страны. Он добавил при этом, что поддержка могла быть более существенной, если бы не пассивность нескольких государств.

В итоге вместо комфортной ситуации со «звенящей» изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьезной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении, — написал Полянский.

По его словам, члены БРИКС отказались поддерживать идею выступления Зеленского на ГА ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок. Представители ООН же запрашивают, чтобы Украина прокачивала аммиачный газ на свою территорию, где его будет закупать американский трейдер Trammo.