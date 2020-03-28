Помощь России охваченной коронавирусом Италии высоко оценили читатели польского издания Interia. В нём была опубликована новость, что Варшава якобы закрыла небо для самолётов из Москвы в Рим.
Пользователи Сети в комментариях к ней
Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство Польши в России опровергло информацию некоторых российских СМИ и высказывания политиков, обвинивших его страну в блокировании воздушного пространства для российских Ил-76 с направлявшимися в Италию военными медиками. Польские дипломаты отметили, что Москва даже не просила у Варшавы разрешения на пролёт военно-транспортной авиации.
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