https://static.news.ru/photo/2b887ee4-7096-11ea-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Варшава, Польша Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощь России охваченной коронавирусом Италии высоко оценили читатели польского издания Interia. В нём была опубликована новость, что Варшава якобы закрыла небо для самолётов из Москвы в Рим.

Пользователи Сети в комментариях к ней отметили несерьёзную позицию властей своей страны: «Только в кризисной ситуации мир смог узнать, какое государство обладает экономической мощью. Китай отправляет помощь на все континенты, а США не могут взять под контроль ситуацию даже у себя», «Итальянцы, несомненно, ценят Россию, а к Польше они относятся негативно», «Польша не раз унижала Россию. Та сама решила облететь стороной враждебную страну, потому что быстрее было доставить груз в Италию кружным путем, чем дожидаться разрешения на полёт».

Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство Польши в России опровергло информацию некоторых российских СМИ и высказывания политиков, обвинивших его страну в блокировании воздушного пространства для российских Ил-76 с направлявшимися в Италию военными медиками. Польские дипломаты отметили, что Москва даже не просила у Варшавы разрешения на пролёт военно-транспортной авиации.