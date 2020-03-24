https://static.news.ru/photo/5b0cad38-1eee-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Посольство Польши в России опровергло информацию некоторых российских СМИ и высказывания политиков, обвинивших его страну в блокировании воздушного пространства для российских Ил-76 с направлявшимися в Италию военными медиками.

Польские дипломаты отметили, что Москва даже не просила у Варшавы разрешения на пролёт военно-транспортной авиации.

Поэтому всю информацию, появляющуюся в российских СМИ, о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию, надо считать дезинформационными действиями, — цитирует РБК заявление посольства.

По данным издания, информацию о запрете на пролёт над польской территорией впервые опубликовала «Комсомольская правда», которая со ссылкой на «представителя экспертной среды» попыталась объяснить сложный маршрут российских самолётов.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта российская военная авиация совершила 14 рейсов в Италию. Минобороны доставило в охваченную пандемией страну оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и группу специалистов войск химбиозащиты.