Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о страхе Варшавы перед «Северным потоком — 2». Кроме того, он также сообщил о якобы найденном плане Москвы по строительству третьего «СП». Об этом он рассказал в интервью Do Rzeczy.

Россия довела дело «Северного потока — 2» до конца. <...> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток — 2» «Северным потоком — 3», — заявил он.

Тем не менее, польский политик отметил, что в случае нового «потока» имеется ввиду вовсе не газопровод. Под «СП — 3» Шереметьев подразумевает наплыв мигрантов в Польшу, который был организован якобы для того, чтобы навредить интересам Варшавы. Правда, каким образом здесь замешана Россия, экс-заместитель министра обороны не уточнил.

Ранее польский журналист Мариуш Ковальчик высказался о возможной войне России с Польшей и предсказал своей стране поражение. По его словам, Варшава «не справится с „Искандерами“». Он добавил, что активная закупка польскими властями современного вооружения не приведёт Варшаву к победе в возможной войне с Россией.