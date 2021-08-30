Польский политик нашёл у России «Северный поток — 3»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:55, 30 августа 2021
Фото: nord-stream2.com
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Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о страхе Варшавы перед «Северным потоком — 2». Кроме того, он также сообщил о якобы найденном плане Москвы по строительству третьего «СП». Об этом он рассказал в интервью Do Rzeczy.
Россия довела дело «Северного потока — 2» до конца. <...> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток — 2» «Северным потоком — 3», — заявил он.
Тем не менее, польский политик отметил, что в случае нового «потока» имеется ввиду вовсе не газопровод. Под «СП — 3» Шереметьев подразумевает наплыв мигрантов в Польшу, который был организован якобы для того, чтобы навредить интересам Варшавы. Правда, каким образом здесь замешана Россия, экс-заместитель министра обороны не уточнил.
Ранее польский журналист Мариуш Ковальчик высказался о возможной войне России с Польшей и предсказал своей стране поражение. По его словам, Варшава «не справится с „Искандерами“». Он добавил, что активная закупка польскими властями современного вооружения не приведёт Варшаву к победе в возможной войне с Россией.