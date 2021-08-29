“Мы не справимся”: в Польше высказались о возможной войне с Россией

Польский журналист Мариуш Ковальчик высказался о возможной войне России с Польшей и предсказал своей стране поражение: по его словам, Варшава «не справится с «Искандерами». Своё мнение он высказал в журнале Newsweek Polska.

Мы не справимся с «Искандерами»... Этого мало даже для защиты одной Варшавы. Такого количества достаточно для одной, возможно, двух бригад, — признался Ковальчик.

Он добавил, что активная закупка польскими властями современного вооружения не приведёт Варшаву к победе в возможной войне с Россией: главной причиной поражения поляков русским войскам он назвал некомпетентность военного командования. В качестве примера он напомнил о приобретении Польшей современных американских танков «Абрамс», которые всё равно, по мнению Ковальчика, не смогут остановить российские Т-14 «Армата».

Ранее экс-президент Польши высказал опасения о том, что сближение России с Германией и США может стать угрозой для Варшавы.