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Бывший президент Польши Александр Квасьневский рассказал, чем может закончиться сближение России с Германией и США. Этот союз будет угрожать Польше и Украине, приводит слова политика издание Bankier.

Сотрудничество Москвы, Берлина и Вашингтона Квасьневский назвал «опасными последствиями» для Киева и Варшавы.

Они не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия, — заявил экс-президент, имея в виду западные страны.

С украинско-польской точки зрения, высказался политик, одно из неутешительных последствий — отсутствие решения вопроса по Крыму. При этом, уверен бывший польский лидер, Россия вполне может освободиться от американских санкций.

Квасьневский отметил, что отношения России и Германии уже улучшаются. Как рассказал бывший польский президент, на немецком форуме он оказался единственным человеком, выступавшем в поддержку санкций против России.

Ранее жители Польши перед началом избирательной кампании, приуроченной к выборам лидера страны, назвали лучшего в истории Третьей Речи Посполитой президента. На вопрос, кто из шести политиков был лучшим президентом, 37,6% респондентов ответили: «Квасьневский».