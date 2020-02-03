Жители Польши перед началом избирательной кампании, приуроченной к выборам лидера страны, назвали лучшего в истории Третьей Речи Посполитой президента.
После 1989 года в Польше было пять президентов, избранных путём всеобщего голосования: Лех Валенса, Александр Квасьневский, Лех Качиньский, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда. Войцех Ярузельский был главой государства, избранным парламентом.
На вопрос, кто из шести политиков был лучшим президентом, 37,6% респондентов ответили Квасьневский. Он занимал пост лидера Польши два срока. Нынешнего президента Анджея Дуду лучшим назвали 24% опрошенных, Леха Качиньского — 16% поляков,
Лех Валенса получил поддержку 12,8% респондентов, за Бронислава Коморовского проголосовали 9,6% поляков.
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что правительство пытается создать своё трактование истории Второй мировой войны, а глава государства Анджей Дуда ничего не смыслит в том, как управлять страной и миром, писал NEWS.ru.
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