https://static.news.ru/photo/48eae0ca-465d-11ea-8dd9-fa163e074e61_660.jpg Александр Квасьневский Фото: Krzysztof Zatycki/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Польши перед началом избирательной кампании, приуроченной к выборам лидера страны, назвали лучшего в истории Третьей Речи Посполитой президента.

После 1989 года в Польше было пять президентов, избранных путём всеобщего голосования: Лех Валенса, Александр Квасьневский, Лех Качиньский, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда. Войцех Ярузельский был главой государства, избранным парламентом.

На вопрос, кто из шести политиков был лучшим президентом, 37,6% респондентов ответили Квасьневский. Он занимал пост лидера Польши два срока. Нынешнего президента Анджея Дуду лучшим назвали 24% опрошенных, Леха Качиньского — 16% поляков, сообщает rp.pl.

Лех Валенса получил поддержку 12,8% респондентов, за Бронислава Коморовского проголосовали 9,6% поляков.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что правительство пытается создать своё трактование истории Второй мировой войны, а глава государства Анджей Дуда ничего не смыслит в том, как управлять страной и миром, писал NEWS.ru.